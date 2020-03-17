МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций на фоне ухудшения настроений инвесторов на европейских рынках днем резко рухнул и консолидируется у минимумов с апреля 2018 года по индексу Мосбиржи и с августа 2016 года — по индексу РТС, который теряет уже почти 4,5%, следует из данных торгов Московской биржи.

Также негатива добавляет рынку акций снижение нефтяных котировок.

Индекс Мосбиржи к 15.49 мск снижается на 2,86%, до 2202,13 пункта, индекс РТС – на 4,49%, до 923,53 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет при этом на 33 копейки, до 74,98 рубля, курс евро — снижается на 92 копейки, до 82,5 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дешевеет на 0,6%, до 29,9 доллара за баррель.

ЗАДЕРЖКА НА МИНИМУМАХ

Рынок акций РФ в начале торгов вторника коррекционно рос было вместе с зарубежными площадками и нефтью, которая дорожала выше 31 доллара за баррель.

На этом фоне индекс Мосбиржи в моменте подскакивал более чем на 2%, до 2313,34 пункта, а индекс РТС поднимался на 1,9%, до 985,24 пункта.

Но затем настроения инвесторов несколько ухудшились: европейские биржи перешли к снижению и теряют сейчас порядка 1-1,5%, стоимость нефти снова перешла к снижению, а фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут медленнее, чем утром — в пределах 1,6%.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров падения – акции ТГК-1 (-9,29%), ЛСР (-9,13%), "Детского мира" (-8,65%), ОГК-2 (-7,24%), "Аэрофлота" (-6,73%).

Также значительно снижается в цене большинство акций нефтегазового сектора – на 1-6,3% — и металлургии, на 1,6-4%.

В лидерах роста – акции "Магнита", поднимающиеся в цене на 2,9%, до 2712,5 рубля.

"С технической точки зрения акции "Магнита" пытаются восстановиться от минимумов с 2010 года, но на данный момент все еще смотрятся достаточно слабо. Ждать развития краткосрочного отскока бумаг и закрытия гэпа прошлой недели (между 2820 рублями и 2950 рублями) стоит при способности устоять выше 2800 рублей. Ключевым краткосрочным сопротивлением выступает уровень 3160 рублей", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

В текущих условиях "быки" в акциях "Магнита" сталкиваются с высокими рисками, добавляет она.

Также среди растущих бумаг — акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (+4,04%), банка "Санкт-Петербург" (+1,93%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,75%), депозитарные расписки X5 (+1,7%), акции "Фосагро" (+1,35%), "Мосэнерго" (+1,29%), "Распадской" (+1,28%), "М.Видео" (+1,02%).

ПРОГНОЗЫ

Итоги дня не в последнюю очередь будут зависеть от настроений на биржах США и нефтяных площадках, считает Кожухова.

Некоторый оптимизм на российском рынке вызывают попытки роста отдельных акций, указывающие на робкие попытки "быков" вернуться в игру, добавляет она.

"Мы полагаем, что ситуация может резко измениться из-за новостного фона, и уход на 2100 пунктов уже на этой неделе – вполне возможен", — в свою очередь отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".