МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут вслед за ростом на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,26% — до 2814,7 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,64%, до 1749,69 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,08%, до 23281,59 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,16%, до 1675,08 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,83%, до 17165,71 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался тем временем на 6,61%, до 4959,3 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что ведущие американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом примерно на 6%.

Оптимизма рынкам добавили последние новости о мерах экономического стимулирования со стороны США. Во вторник министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что Федеральная резервная система США благодаря новым мерам, объявленным во вторник, сможет купить краткосрочные коммерческие бумаги на сумму до 1 триллиона долларов для повышения ликвидности на рынке. Ранее ФРС объявила о новой программе покупки на рынке краткосрочного долга в виде коммерческих бумаг, чтобы поддержать ликвидность.

"Японские рынки идут вверх из-за покупок на фоне ралли европейских и американских бирж. Вероятно, рост продолжится на ожиданиях восстановления после резких падений на последних сессиях и ожиданий крупномасштабного экономического стимулирования США", — прокомментировали агентству Франс Пресс ситуацию на японском рынке аналитики Mizuho Securities.