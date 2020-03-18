МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром снижается на фоне сильной волатильности рынков, опасающихся за состояние мировой экономики из-за пандемии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.05 мск курс доллара к иене снижался до 107,03 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,67 иены. Курс евро рос до 1,1033 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0996 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,38%, до 99,19 пункта.

На валютных и фондовых рынках по-прежнему сохраняется высокая волатильность, поскольку инвесторы не могут определить масштабы урона, нанесенного коронавирусом. Они внимательно следят за мерами правительств в центробанков разных стран по поддержке экономики.

Во вторник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Федеральная резервная система сможет купить краткосрочные коммерческие бумаги на сумму до 1 триллиона долларов для повышения ликвидности на рынке.

Кроме того, в марте ФРС уже дважды понизила базовую процентную ставку – в общей сложности до 0,025% с 1-1,25%. Плановое заседание регулятора 17-18 марта отменено.

"Мы видим беспрерывный поток новостей. Ситуация зеркальна финансовому кризису 2008 года, если не хуже… С этим очень трудно справиться, и я думаю, трейдеры не знают, на что смотреть в данный момент", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик Pepperstone Group Крис Вестон (Chris Weston).