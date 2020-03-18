МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Акции российских продуктовых ритейлеров в среду растут против рынка на фоне ажиотажной скупки продуктов в магазинах в условиях неопределенности с распространением коронавируса, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 12.04 мск акции "Магнита" росли на 3,4%, депозитарные расписки "Ленты" – на 10,2%, X5 – на 7,6%. Индекс Мосбиржи при этом снижался на 2,5%.

Ситуативный интерес к ценным бумагам продуктовых ритейлеров связан с заметным увеличением спроса россиян на продукты длительного хранения, говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

"Однако не стоит воспринимать этот фактор как явный позитив для ритейлеров. После приобретения впрок покупателям уже не потребуются многие товары в течение нескольких недель и даже месяцев", — предупредил аналитик.

Торговые сети с начала марта фиксируют повышенный спрос россиян на ряд товаров первой необходимости, включая макароны и крупы. Статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил РИА Новости, что ритейлеры сформировали запасы социально значимых товаров в среднем на восемь недель, и дефицита продуктов не ожидается.