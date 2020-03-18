МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота вернулась к снижению более чем на 1% после некоторого утреннего роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,33%, до 1506,1 доллара за тройскую унцию, майского фьючерса на серебро — на 2,44%, до 12,193 доллара за унцию.

После небольшого утреннего роста цена на золото снова оказалась в "красной зоне" на фоне обвала фондовых и других сырьевых рынков. Так, биржи ценных бумаг АТР закрылись падением в пределах 6,5% по основным индексам, европейские опускаются сейчас на 2-4%, американские — в пределах 3%. А падение цены на нефть марки WTI превышает сегодня более чем на 12%, оказавшись ниже 24 долларов за баррель впервые с 11 июня 2002 года.

В этих условиях даже "защитные" активы, к которым принадлежит и золото, не могут избежать распродаж, поскольку инвесторы начинают испытывать острый дефицит ликвидности и вынуждены избавляться от своих авуаров просто чтобы получить хоть какие-то деньги.

"Тот факт, что фондовые рынки все еще падают, является признаком ухудшения настроений на мировых рынках, то есть больше инвесторов ищут наличные деньги", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега CMC Markets в Сиднее Майкла Мак-Карти (Michael McCarthy).

Коронавирусом в мире заражены уже почти 185 тысяч человек в 159 странах, более 7,5 тысячи человек скончались. Распространение коронавируса и связанные с ним карантинные меры создают макроэкономические риски. Ряд экспертов уже прогнозирует не только замедление роста мировой экономики, но и ее рецессию.