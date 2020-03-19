МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг показывают коррекционный рост после падения на 4-6% накануне, свидетельствуют данные торгов и комментарии.

По состоянию на 11.20 мск британский индекс FTSE 100 растет на 1,56%, до 5159,75 пункта, французский CAC 40 — на 3,48%, до 3885,53 пункта, немецкий DAX — на 1,43%, до 8587,5 пункта.

Некоторому оптимизму рынков в четверг способствовало заявление Европейского центрального банка (ЕЦБ), который накануне объявил о программе выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро в ответ на вспышку коронавируса.

Однако продолжающееся глобальное распространение COVID-19 и его влияние на экономику не дают индексам задержаться в "зеленой зоне". В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались.

"Неясно, что успокоит инвесторов, если вообще что-то подействует. Огромные пакеты стимулов уже объявлены, и, несомненно, их будет еще много", — считает аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell), чье мнение приводит агентство Рейтер.