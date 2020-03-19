События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 марта
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 20 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|JPY
|Япония — День весеннего равноденствия — выходной на Токийской фондовой бирже
|
|
|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|4,05%
|
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль)
|0,8%
|-0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)
|0,5%
|0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Канада — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|0%
|0,3%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
|5,46 млрд
|5,5 млрд
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (февраль)
|-1,3%
|0,7%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|683
|
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|792
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|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|35,2 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|388,4 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|319,7 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|32,2 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|5,2 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-52,0 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-27,2 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|27,7 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-86,7 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
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|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД (март)
|6%
|6% (прогноз)
|15:00 мск
|RUB
|ЦБ — Онлайн-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной /сайт ЦБ/
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|
|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (февраль)
|2,7%
|2,8% (прогноз)
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (февраль)
|4,7%
|4,7% (прогноз)
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|RUB
|Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2019
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https://1prime.ru/Financial_market/20200319/831109646.html