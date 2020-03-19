МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота не показывает ярко выраженной динамики в четверг вечером на фоне рисков вокруг развития мировой экономики и мер, принимаемых мировыми ЦБ для предотвращения ее рецессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,04%, до 1478,5 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель находился в "красной зоне". Цена майского фьючерса на серебро растет на 2,17%, до 12,030 доллара за унцию.

Стоимость золота колеблется на фоне сохранения неопределенности относительно направления развития мировой экономики. С одной стороны, мировые ЦБ предпринимают шаги для стабилизации мировой экономики. Так, Банк Англии второй раз за месяц ослабил монетарную политику. Теперь процентная ставка находится на уровне в 0,1%. Федеральная резервная система (ФРС) США расширила свою программу поддержки кредитования домохозяйств и предприятий. А Европейский центральный банк (ЕЦБ) запустил накануне программу срочных закупок облигаций на сумму 750 миллиардов евро для поддержки финансовой стабильности.

С другой стороны, инвесторы опасаются, что меры регуляторов могут не справиться с негативным влиянием распространения коронавируса. В итоге мировая экономика может оказаться в состоянии рецессии.

Аналитик рынка FXTM Хань Тань (Han Tan), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что инвесторы сейчас склонны отдавать предпочтение доллару нежели золоту. Трейдеры, по мнению аналитика, "стремятся накапливать доллары на фоне кризиса ликвидности и риков вокруг рецессии мировой экономики".