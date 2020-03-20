МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 20 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 JPY Япония — День весеннего равноденствия — выходной на Токийской фондовой бирже

 

 

 

 
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 4,05% 4,05% (факт)
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль) 0,8% -0,1%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь) 0,5% 0,2%
15:30 CAD Канада — Канада — Объём розничных продаж (м/м) (январь) 0% 0,3%
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (февраль) 5,46 млрд 5,5 млрд
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (февраль) -1,3% 0,7%
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 683

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 792

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 35,2 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 388,4 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 319,7 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 32,2 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 5,2 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -52,0 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -27,2 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 27,7 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -86,7 тыс

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/

 

 

 

 
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД (март) 6% 6%
15:00 мск RUB ЦБ — Онлайн-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной /сайт ЦБ/

 

 

 

 
16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (февраль) 2,7% 2,8%
16:00 RUB Уровень безработицы (февраль) 4,7% 4,7%

 

 

 RUB Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Кубаньэнерго — СД (о регламенте переустройства объектов ПАО)

 

 

 

 

 

 

 RUB Ленэнерго — СД (ход проведения общественного обсуждения проекта инвестпрограммы ПАО)

 

 

 

 

 

 

 RUB МОЭСК — СД (ход проведения общественного обсуждения проекта инвестпрограммы ПАО)

 

 

 

 

 

 

 RUB МРСК Волги — СД (ход проведения общественного обсуждения проекта инвестпрограммы ПАО)

 

 

 

 

 

 

 RUB МРСК Северного Кавказа — СД (мероприятия по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии)

 

 

 

 