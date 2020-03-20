МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр, входящий в группу Московской биржи, на 20 марта на ежедневной основе установил границы коридоров по доллару расчетами "завтра" на уровне 72,7350-86,3125 рубля, по евро – на уровне 78,2525-92,8600 рубля, свидетельствуют данные торговой системы.

При приближении к границам параметры могут меняться, сообщили ранее РИА Новости на Московской бирже.