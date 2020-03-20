МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" отскакивают вверх почти на 16% после обвала его капитализации за предыдущий месяц более чем в два раза, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10.46 мск акции "Аэрофлота" росли на 15,9%, до 67,96 рубля, при этом бумаги уже подскакивали на 18,5%, до 69,46 рубля, индекс Мосбиржи при этом прибавляет 5%.

С 20 февраля на фоне рисков от ограничения авиаперевозок компании из-за коронавируса ее акции падали в 2,3 раза до 51,02 рубля – минимума с февраля 2016 года.