МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Московская биржа в пятницу повысила границы ценовых коридоров и диапазонов оценки рыночных рисков акций "Аэрофлота" и "Татнефти", говорится в сообщениях торговой площадки.

"В соответствии с методикой определения… риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов… 20 марта 2020, 10.42 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 69.84) и диапазона оценки рыночных рисков (до 77.06 рубля, эквивалентно ставке 31.25%) ценной бумаги AFLT…", — сообщает Мосбиржа.

Граница ценового коридора акций "Татнефти" повышена до 519,4 рубля, диапазон оценки рыночных рисков — до 590,33 рубля, что эквивалентно ставке 43,75%.

По данным Мосбиржи, к 11.17 мск акции "Аэрофлота" дорожали на 14,1% — до 66,6 рубля, при этом ранее бумаги уже подскакивали на 18,5%, до 69,46 рубля. Обыкновенные акции "Татнефти" росли на 12,8% — до 514 рублей, привилегированные – на 19%, до 488 рублей.