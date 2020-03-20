МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает разрешить компаниям проводить в 2020 году обратный выкуп акций на бирже по упрощенной процедуре, говорится в сообщении Банка России.
"Банк России подготовил предложения по изменению корпоративного законодательства… В частности, планируется разрешить акционерным обществам:… проводить в 2020 году операции обратного выкупа своих акций на бирже по упрощенной процедуре", — гласит одна из мер, предложенная ЦБ для снижения нагрузки на российские акционерные общества.
Регулятор принял решение в условиях пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть реализовать комплекс мер, направленных на поддержание способности финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, на защиту интересов пострадавших от пандемии коронавируса и доступность платежей для населения, а также на адаптацию финансового сектора к действию ограничительных мер по борьбе с эпидемией.
https://1prime.ru/Financial_market/20200320/831115781.html