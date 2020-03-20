МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на 1,5% на фоне роста спроса на надежные активы в свете сохранения неопределенности в мировой экономике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 1,55% или на 22,8 доллара, до 1502,2 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро растет на 5,08%, до 12,75 доллара за унцию.

Мировая экономика, по мнению ряда аналитиков, находится на пороге рецессии. Экономисты понижают свои прогнозы по росту мирового ВВП из-за возможных негативных последствий, которые может нанести распространение коронавируса.

Золото традиционно считается надежным активом, спрос на который растет в условиях экономической нестабильности. "Это определенно покупки для хеджирования… Что вы можете купить, чтобы застраховать возможные риски на время выходных? Это могут быть валюта или драгоценные металлы, вот и все", — отметил аналитик Oanda Джеффри Хейли, чье мнение приводит агентство Рейтер.