МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Пользователи Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе соцсети, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались около 21.38 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано в США и странах Южной Америки.

По данным Downdetector, 42% пользователей жалуются на полное отключение соцсети, 34% — на проблемы с новостной лентой, 23% — на проблемы с авторизацией.

Также пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, перебои начались примерно в то же время, что и у Facebook. По данным Downdetector, большинство пользователей (71%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 16% испытывают проблемы с работой опции "сторис", а еще 12% жалуются на проблемы с сайтом.

Facebook — одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.