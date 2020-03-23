МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 23 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (январь) 0,9% -0,2% (факт)

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Группа ПИК — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019/2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ГК Мать и дитя — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019/2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB М.Видео — СД (положение о дививидендной политике, перенесенное заседание от 12.03.2020)

 

 

 

 

 

 

 RUB Казаньоргсинтез — закрытие реестра для ГОСА (16.04.2020, стандартная повестка) 7,792 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2018 4,5468 (ао), 0,25 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.05.2020) — див-д 2019