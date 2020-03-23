События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 марта
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 23 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (январь)
|0,9%
|-0,2% (факт)
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Группа ПИК — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019/2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|ГК Мать и дитя — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019/2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|М.Видео — СД (положение о дививидендной политике, перенесенное заседание от 12.03.2020)
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|RUB
|Казаньоргсинтез — закрытие реестра для ГОСА (16.04.2020, стандартная повестка)
|7,792 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2018
|4,5468 (ао), 0,25 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.05.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200323/831125166.html