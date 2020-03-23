МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Курс доллара не показывает определенной динамики к евро и иене после рекордного роста, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса и оценивать принимаемые меры поддержки экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.25 мск курс доллара к иене снижался до 110,77 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,8 иены, курс евро опускался до 1,0678 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0694 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,14%, до 102,67 пункта.

На прошлой неделе индекс доллара поднялся до трехлетнего максимума и преодолел психологическую отметку в 100 пунктов. Интерес трейдеров к американской валюте поддерживался на фоне сохранения рисков вокруг коронавируса, рынки также оценивали меры поддержки экономики с учетом угрозы перспективам ее роста.

К евро и иене американская валюта восстановилась до уровней примерно 20 февраля, тогда доллар резко начал дешеветь. После 9 марта, когда евро достиг отметки в 1,14 доллара, а доллар к иене — 102 иены, доллар постепенно стал восстанавливаться. За это время на рынках наблюдалась заметная волатильность из-за падения нефтяных цен, распространения коронавируса за пределами Китая и мер мировых центробанков по поддержке экономики.

Трейдеры продолжают оценивать заявления о поддержке экономики на фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса. ЕЦБ сообщил о введении новой программы выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро, которая будет действовать до конца года. Ранее в марте было объявлено о еще одном пакете покупки активов на 120 миллиардов евро на 2020 год.

Банк Англии в марте уже дважды понизил ставку, которая на данный момент находится на уровне 0,1%, также регулятор увеличил объем выкупа активов на прошлой неделе. В США в выходные пакет стимулирования экономики объемом в 1,4 триллиона долларов в связи с ситуацией с коронавирусом не прошел процедурное голосование в сенате.