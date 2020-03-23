ЛОНДОН, 23 мар — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Компаниям в Великобритании с листингом на Лондонской фондовой бирже рекомендуется отложить публикацию предварительной финансовой отчетности из-за ситуации с коронавирусом, об этом говорится в письме и.о. главы британского финрегулятора (Financial Conduct Authority, FCA) Кристофера Вуларда.

Эмитенты ценных бумаг должны были начать публикацию предварительной финансовой отчетности на этой неделе.

"Компании и аудиторы столкнулись с беспрецедентными практическими проблемами во время кризиса коронавируса. FCA считает, что практика выпуска предварительных финансовых отчетов раньше, чем требуется, без необходимости усиливает давление на аудиторов и компании", — отмечается в письме.

Регулятор поэтому попросил эмитентов отложить публикацию отчетности, как минимум, на две недели. Таким образом, компании смогут отразить в своих докладах влияние коронавируса на их бизнес, также считают в FCA.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. Число случаев заражения коронавирусом в Британии составило 5683, умер 281 человек.