МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 4% в понедельник вечером на фоне роста опасений вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.31 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 4,22%, или на 62 доллара, до 1547,3 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро — на 4,24%, до 12,91 доллара за унцию.

Золото традиционно считается надежным активом, спрос на который растет в условиях экономической нестабильности. Коронавирус продолжает активно распространяться, и по всему миру насчитывается уже более 292 тысяч зараженных.

Инвесторы опасаются, что пандемия приведет к рецессии мировой экономики. При этом Федеральная резервная система (ФРС) США сегодня объявила о мерах поддержки экономики, но трейдеры продолжили продавать рисковые активы, отдавая предпочтения надежному золоту.