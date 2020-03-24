МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Американская компания Intel за время своего присутствия в России вложила около 2 миллиардов долларов в экономику страны, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор по исследованиям и разработкам Intel в России Иван Кузьмин.

"Порядка 2 миллиардов долларов в целом мы вложили в экономику за время своего присутствия в России", — сказал он.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на 28 декабря 2019 года штат компании составлял 110,8 тысячи человек. Представительство Intel Technologies Inc. было зарегистрировано в России 25 декабря 1991 года.