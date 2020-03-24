МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник на надеждах на то, что меры ФРС США смогут ограничить негативное влияние коронавируса на крупнейшую мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,48% — до 2699,43 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,08%, до 1649,51 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 3,5%, до 22454,84 пункта, южнокорейский KOSPI — на 5,67% — до 1566,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,35%, до 4607,5 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 5,6%, до 17834,23 пункта.

Трейдеры обратили внимание на новые меры Федеральной резервной системы (ФРС) США по поддержке крупнейшей мировой экономики. Так, регулятор в понедельник сообщил, что будет производить выкуп ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое будет необходимо для поддержки рынка.

Аналитик National Australia Bank Давид де Гари (David de Garis) сказал агентству Рейтер, что масштабная программа количественного смягчения (QE) в США является очень четким сигналом того, что ФРС сделает необходимое для поддержания ликвидности рынков.

Дополнительную поддержку рынку акций Японии оказывают надежды на то, что центробанк страны вслед за ФРС также предпримет новые меры для поддержки экономики страны.