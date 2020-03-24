МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник утром более чем на 1% на фоне новых мер ФРС США по стимулированию экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.35 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,15%, или на 18,05 доллара — до 1584,05 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро поднималась также на 1,15% — до 13,375 доллара за унцию.

Инвесторы обратили внимание на новые меры Федеральной резервной системы (ФРС) США по поддержке крупнейшей мировой экономики. Регулятор в понедельник сообщил, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое будет необходимо для поддержки рынка.

Золото сильно дешевело ранее в марте, — обвал на фондовых рынках заставил инвесторов продавать драгоценный металл, чтобы получить наличные деньги. Теперь, на фоне новых мер стимулирования правительств и центробанков к инвесторам снова вернулось желание покупать активы.

Золото традиционно считается надежным активом во времена глобальной экономической неопределенности и остается привлекательным для покупки из-за пандемии коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.