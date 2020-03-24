МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет вместе с зарубежными фондовыми и товарными площадками, рублевый индекс Мосбиржи тестирует отметку в 2400 пунктов, долларовый индекс РТС направился к уровню в 1000 пунктов, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к 13.27 мск в плюсе на 6,27%, до 2394,55 пункта и уже поднимался до 2402,53 пункта, индекс РТС — на 8,44%, до 958,35 пункта (поднимался до 962,36 пункта).

Азиатские биржи закрыли торги ростом на 2,34-7,13%, европейские индексы растут на 4,3-6,5%, фьючерсы на американские биржевые индексы поднимаются на 5,03-5,37%.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 4,59% — до 28,27 доллара за баррель.