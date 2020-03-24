МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций "Татнефти", следует из сообщения торговой площадки.

"В соответствии с методикой определения… риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов… 24 марта 2020, 13.24 мск изменены значения верхней границы ценового коридора (до 600,8) и диапазона оценки рыночных рисков (до 663,4 рубля, эквивалентно ставке 31,25%) ценной бумаги TATN (ПАО "Татнефть" ао)", — указывается в сообщении.

К 13.33 мск обыкновенные акции "Татнефти" росли на 10,46% — до 556,5 рубля.