МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Торги акциями ГМК "Норникель" на фондовом рынке Московской биржи переведены в режим дискретного аукциона c 14:08 мск, следует из сообщения торговой площадки.

"В связи с превышением текущей цены обыкновенных акций ПАО "ГМК "Норильский никель" … включенных в базу расчета индекса Мосбиржи, допущенных к торгам на фондовом рынке ПАО "Московская биржа", более чем на 20% в течение десяти минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня, торги указанными ценными бумагами на фондовом рынке ПАО "Московская биржа" 24 марта 2020 г. c 14:08 мск в режиме основных торгов Т+ проводятся в виде дискретного аукциона", — говорится в сообщении биржи.

Уточняется, что в остальных режимах торгов секции фондового рынка торги проводятся согласно установленному регламенту.

Акции ГМК "Норникель" сегодня уже подскакивали на 14%, реагируя на улучшение настроений на товарных и фондовых рынках.