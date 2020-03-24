МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс рубля растет к доллару на фоне ослабления американской валюты на международном рынке forex, при этом умеренно снижается к европейской валюте, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.55 мск вторника снижался на 88 копеек — до 78,72 рубля, курс евро растет на 18 копеек, до 85,63 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 4,33% — до 28,2 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ПОПЫТКИ РОСТА

Рубль открыл торги вторника значимым ростом в парах с долларом и евро на улучшении настроений на зарубежных площадках. Днем евро предпринимал попытки роста относительно рубля на фоне своего укрепления с долларом.

Вероятнее всего, сегодняшнее улучшение аппетита инвесторов на глобальных рынках, которое коснулось и рубля, является во многом очередной коррекцией после нескольких дней падения рынков, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Впрочем, инвесторы, похоже, все-таки обратили более пристальное внимание на беспрецедентные меры государств по поддержке мировой экономики, в том числе на безлимитную программу количественного смягчения (QE) от ФРС США, говорит он.

В понедельник ФРС объявила, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо для поддержки рынка.

Это, наконец-то, подействовало на глобальный денежный рынок и привело его в чувство, отмечает Дмитрий Голубовский из ФГ "Калита-Финанс". Индекс доллара с начала недели падает, во вторник падение ускорилось, указывает он.

"Мы ожидаем, что меры ФРС позволят основным валютам отыграть часть потерь против доллара, а спрос на рисковые активы вернется. Краткосрочная ставка на ослабление доллара по всему спектру forex сейчас, на наш взгляд, актуальная позиция. Мы ожидаем падения индекса доллара еще примерно на 2% от уровней открытия европейских торгов во вторник, в район чуть ниже 100. Соответственно, мы ждем пару евро-доллар в районе 1,115 доллара", — добавляет эксперт. Индекс доллара к корзине валют основных торговых партнеров США (DXY) снижается к текущему моменту на 1,36% — до 101,1 пункта.

К текущему моменту евро поднимается против доллара на 1,3% — до почти 1,0865 доллара.

ПРОГНОЗЫ

Тем не менее, при ценах на нефть дешевле 30 долларов за баррель марки Brent рубль так или иначе останется под давлением, замечает Кравченко из "Велес Капитала".

По мнению Валерия Емельянова из "Фридом Финанс", для доллара ближайшей целью при снижении может стать зона 77,4-78 рублей, для евро – 84-85 рублей. Однако риски провала нефти сохраняются, а значит, сохраняется и риск новых минимумов по рублю, предупреждает аналитик.

Локальное улучшение настроений в отношении рубля продолжается на фоне общемирового снижения доллара к большинству валют и товарных активов, также отмечает Олег Кочетков из "МТС Банка".

"Сегодня мы ориентируемся на диапазон 77,5-80 рублей за доллар. В случае закрепления торгов ниже 77,5 не исключаем попыток снижения курса доллара в сторону 73-75 рублей за доллар", — добавляет он.