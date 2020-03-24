МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 25 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (март) 93,2 81,9
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (март) 99 93,6
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (март) 96 87,7
12:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) -0,3% 0,3%
12:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 1,8% 1,7%
12:30 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (февраль) 0,9% -2%
14:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,265 млн

 

 
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (февраль) 0,8% -0,4%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (февраль) -0,2% -0,8%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 1,954 млн барр 2,9 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,563 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Аэрофлот — СД (план противодействия негативным последствиям эпидемии короновируса)

 

 

 