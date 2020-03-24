МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером поднимаются в пределах 1,8%, трейдеры оценивают перспективы по нефтяному спросу на фоне мер поддержки экономики США Федрезервом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.52 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,81% — до 27,52 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,03%, до 23,6 доллара за баррель.

В понедельник ФРС объявила, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо для поддержки рынка. Кроме того, до этого министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ФРС высвободит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта.

"Это дает значительную поддержку нефтяным ценам, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Но очень сомнительно, сохранится ли на нефтяном рынке позитивное настроение", — сообщает агентству Рейтер аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg).

Ослабление курса доллара на фоне мер ФРС также поддерживает нефтяные цены. Более дешевая американская валюта делает дешевле сырье для инвесторов, владеющих другой валютой. Курс евро к доллару поднимается на 0,6%.

Теперь трейдеры ожидают статистику по запасам нефти в США за прошлую неделю. Аналитики полагают, что за неделю по 20 марта коммерческие запасы нефти в стране выросли на 2,9 миллиона баррелей. Официальная статистика минэнерго США будет опубликована в среду вечером.