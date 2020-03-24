МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти более чем на 5% во вторник вечером на фоне ослабления курса доллара после объявленных Федеральной резервной системой (ФРС) США мер поддержки экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.48 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,27%, или на 81,9 доллара — до 1650 долларов за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро растет на 6,25% — до 14,09 доллара за унцию.

Курс доллара продолжает опускаться после того, как в понедельник ФРС объявила, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо для поддержки рынка.

Традиционно более слабый доллар поддерживает котировки золота, поскольку металл становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

"Внушительное стимулирование ФРС… продолжает поддерживать золото, поскольку оно обесценивает валюту (доллар)", — приводит агентство Рейтер мнение директора по торговле металлами High Ridge Futures Дэвида Мегера (David Meger).