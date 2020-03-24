МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Рынок акций РФ во вторник компенсировал падение понедельника, поднявшись на 7,2-9,2% по индексам на фоне дорожающей нефти и повышательного ралли мировых фондовых площадок, следует из данных торгов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 7,22%, до 2415,97 пункта, индекс РТС — на 9,23%, до 965,32 пункта.

Нефть вечером дорожает на 1,5%, до 27,44 доллара за баррель сорта Brent. Западные биржевые индексы при этом прибавляют 7-9%.