МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается во вторник вечером на 0,8% на ранее объявленном Федрезервом снятии ограничений на выкуп ценных бумаг с рынка из-за ситуации вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.17 мск курс евро растёт до 1,081 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0721 доллара за евро, или на 0,8%; курс доллара к иене при этом поднимается до 111,46 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 111,2 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,82%, до 101,65 пункта.

Рынки продолжают оценивать принятые в понедельник меры Федеральной резервной системы (ФРС) США, направленные на поддержку экономики. Регулятор заявил, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо.

"Меры Федрезерва беспрецедентны, и они носят крайне опережающий характер — они направлены на предотвращение того, чтобы внешний шок мог перейти в более масштабный кризис", — приводит агентство Рейтер слова главы отдела валютной стратегии Lombard Odier Василиус Гионакис (Vasileious Gkionakis).

Дополнительная ликвидность потенциально увеличивает предложение доллара на рынке, благодаря чему он и дешевеет.

Ситуация вокруг коронавируса представляет серьезные риски для мировой экономики после того, как заболевание стало распространяться за пределами Китая, особенно в странах Европы и в США. Принимаемые государствами карантинные меры ограничивают ряд сфер экономики, в том числе торговлю, производство и транспорт.