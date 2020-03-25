МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут на 2-6% вслед за активным ростом американских бирж несколькими часами ранее, свидетельствуют данные торгов. Нефть марки Brent дорожает более чем на 3%

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 1,57%, до 2765,12 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,07%, до 1700,77 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,12%, до 23143,24 пункта, южнокорейский KOSPI — на 4,17%, до 1677,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,37%, до 4847,9 пункта, а японский индекс Nikkei 225 — на 5,61%, до 19109,54 пункта.

Ведущие фондовые индексы США на закрытие торгов во вторник подскочили на 8-11% на фоне общей рыночной позитивной динамики, связанной с мерами Федрезерва США и заявлениями президента Дональда Трампа о стремлении вернуть американцев на рабочие места к апрелю.

Трамп заявил, что хотел бы "открыть" страну к Пасхе (12 апреля), сняв ограничения на экономику и на связи с внешним миром, введенные в связи с коронавирусом. А в понедельник ФРС заявила, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо.

Впрочем, мировые рынки в последнее время весьма волатильны, и нельзя исключать нового спада.

"Одной из вещей, с которой следует быть осторожным, является мысль, что это будет панацея или что этого фискального ответа будет достаточно", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова директора по инвестициям в US Bank Wealth Management Эрика Фридмана (Eric Freedman).