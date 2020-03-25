События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 марта
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 25 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|-0,3%
|0,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|1,8%
|1,7%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (февраль)
|0,9%
|-2%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (март)
|93,2
|81,9
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (март)
|99
|93,6
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (март)
|96
|87,7
|14:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,265 млн
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|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (февраль)
|0,8%
|-0,4%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (февраль)
|-0,2%
|-0,8%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,954 млн барр
|2,77 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,563 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Аэрофлот — СД (план противодействия негативным последствиям эпидемии короновируса)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200325/831138089.html