МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду растут в среднем на 3-5%, рост продолжается вторую торговую сессию подряд на глобальном оптимизме, вызванном главным образом анонсированным мерам монетарной поддержки в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.15 мск британский индекс FTSE 100 подскакивает на 4,67%, до 5715,6 пункта, французский CAC 40 — на 4,49%, до 4433,01 пункта, немецкий индекс DAX — на 3,61%, до 10096,75 пункта.

Общие оптимистичные настроения на мировых рынках поддерживаются новыми экономическими стимулами, направленными на устранение экономических последствий коронавируса. Так, трейдеры обратили внимания на сообщения СМИ о том, что сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на 2 триллиона долларов.

Инвесторы Европы также оценивают собственные макроэкономические данные. Так, годовая инфляция в Великобритании в феврале ожидаемо замедлилась до 1,7%.

В то же время в условиях повышенной волатильности последних недель нельзя исключать того, что рыночные индикаторы снова развернутся в "красную зону".

"(Монетарный — ред.) стимул в настоящее время играет важную роль, вопрос, достаточно ли этого для рынков, или ожидаемый рост числа смертей в США и Европе в сочетании с формирующейся картиной экономического ущерба означает, что мы должны готовиться к худшему", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson).