МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду усилил волатильность и меняет направление динамики по основным индексам на фоне падения стоимости нефти Brent к уровню в 26 долларов за баррель, следует из данных торгов Московской биржи. Рубль ушел в минус вслед за резким падением нефти

Индекс Мосбиржи к 14.07 мск вернулся к росту и поднимается на 0,56%, до 2429,32 пункта, индекс РТС — на 1,22%, до 977,1 пункта.

В моменте рынок акций РФ терял 1,2% — до 2388,13 пункта по индексу Мосбиржи и 0,9% по индексу РТС — до 956,71 пункта к уровням предыдущего закрытия торгов,

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,61% — до 26,17 доллара за баррель (уже падал до 25,8 доллара за баррель).