МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду опускаются после роста на 8-11% за предыдущую торговую сессию, трейдеры оценивают меры поддержки экономики на фоне ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.13 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,59%, до 20528,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,82%, до 7282,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,48%, до 2411,13 пункта. После роста на 8-11% во вторник индексы поднимались в начале торгов в среду на 0,5-1%, а затем перешли к снижению.

Накануне лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл сообщил, что им и администрации США удалось достичь договоренностей по законопроекту, который активно обсуждался все последние дни. Сенат США в среду, как ожидается, примет пакет помощи в объеме около двух триллионов долларов для поддержки граждан страны и экономики в связи с пандемией коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались. Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США во вторник вечером достигло 53,6 тысячи, скончались 703 человека.

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры представляют ощутимые риски для многих сфер экономики, в том числе для транспорта, производства, туризма, торговли. Крупные мировые центробанки уже осуществляют ряд поддерживающих мер, чтобы ослабить влияние пандемии на мировую экономику.

"Были сделаны верные шаги, но основным фактором, который движет рынком, сейчас является настроение. Направление торгов может изменится очень-очень быстро в зависимости от одной новости или одного события", — цитирует агентство Рейтер слова директора отдела по глобальным активам Eaton Vance Криса Дайера (Chris Dyer).