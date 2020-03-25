МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды ростом в пределах 4,5% на фоне оптимизма на рынках из-за прогресса в США по новым мерам поддержки экономики, немецкий DAX сдержала слабая внутренняя статистика, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 4,26%, до 5693,5 пункта, французский CAC 40 — на 4,47%, до 4432,3 пункта, а немецкий DAX — на 1,34%, до 9876 пунктов.