МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в среду на фоне преобладания повышения мировых фондовых площадок, следует из данных Московской биржи. Волатильность российских торгов возросла вслед за ростом диапазона колебаний мировых рынков.

Так, индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 1,52%, до 2452,69 пункта, индекс РТС — на 1,7%, до 981,69 пункта. Индекс Мосбиржи торговался в среду в широком диапазоне 2372-2518 пунктов, РТС — 943-1028 пунктов.

РЫНОК КАЧАЛО ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ

Российский фондовый рынок в среду продолжил раскачиваться в условиях возросшей волатильности. Тон динамике задавали колебания мировых фондовых рынков, которые оказались сегодня достаточно широкими: от роста в несколько процентов до снижения.

С одной стороны, инвесторы позитивно оценивают достижение между республиканцами и администрацией США соглашения по законопроекту о пакете помощи в объеме около двух триллионов долларов для поддержки граждан страны и экономики в связи с пандемией коронавируса. С другой, отскок рынков последних дней толкает спекулянтов к фиксации краткосрочной прибыли.

Нефтяные котировки также кидало из "жары в холод": в диапазоне 25,8-28,29 доллара за баррель марки Brent. Вечером она дешевела на 1,2%, до 26,83 доллара. Игроки ловят сигналы о возможных переговорах между Россией и Саудовской Аравией по уровням добычи нефти, а также по взаимодействиям между саудитами и американцами по вопросу добычи.

В лидерах роста на российском рынке оказались бумаги "Новатэка" (+6,7%), "Аэрофлота" (+6,2%), "Алросы" (+5,6%), акции НЛМК (+5,2%), "Полюса" (+5%). Снизились в цене ГДР X5 (-5,3%), "Русагро" (-5,2%), Сбербанка (-2,4%), "Башнефти" (-1,7%), "Мосбиржи" (-1,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пока о развороте тренда говорить очень рано, в четверг настроения на рынке сохранятся противоречивыми, ожидает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер". "Вирусная угроза и опасения глобальной рецессии продолжат давить на рисковые активы. Прогноз по индексу Мосбиржи на завтра — 2400-2500 пунктов", — оценил ситуацию он.

Для индекса Мосбиржи отметка 2500 пунктов является целью краткосрочной восходящей коррекции, говорит Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Долларовый индекс РТС отстает в росте и пока не дотягивает до аналогичного индикатора (1100 пунктов) в связи со слабостью рубля, ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 2300-2600 пунктов, прогнозирует она.

"Позитивный фактор по-прежнему заключается в том, что панические продажи на большинстве рынков приостановились, и теперь инвесторы скорее склонны к покупкам. С другой стороны, для дальнейшего повышения "быкам" понадобятся новые драйверы, в отсутствие которых рынок может на какое-то время вернуться к снижению", — сказала Кожухова.