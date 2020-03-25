МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшие российские ритейлеры электроники – "М.Видео-Эльдорадо" и "Связной" — готовы работать на выходной неделе, сообщили РИА новости в компаниях.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам ранее в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

"Все магазины будут работать в штатном режиме", — сказали в пресс-службе "Связного".

"Сети "М.Видео" и "Эльдорадо" готовы продолжить работу", — сказал представитель группы "М.Видео-Эльдорадо".

"Техника сегодня относится к товарам, имеющими социальное значение. Холодильник, морозильник, стиральная машина выполняют важнейшую функцию жизнеобеспечения и экономии времени в рамках домашнего хозяйства. Смартфоны являются инструментами совершения платежей, получения информации, доступа к образовательным, медицинским и государственным услугам, а также к услугам заказа/доставки товаров. Последнее в условиях коронавирусной инфекции является особенно важным, поскольку позволяет избегать прямых социальных контактов", — отметили в "М.Видео-Эльдорадо".

Там заверили, что компания внимательно относится к здоровью и безопасности покупателей и сотрудников, тщательно соблюдает требования властей и выполняет все необходимые санитарные меры в магазинах и на других объектах. "Наши сотрудники регулярно измеряют температуру, дезинфицируют руки, мы проводим дополнительную уборку и дезинфекцию в торговом зале, включая всю выставленную технику", — сказали в компании.