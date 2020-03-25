МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. "Ростелеком", крупнейший российский телекоммуникационный оператор, до конца недели примет решение о работе своих салонов связи во время длинных выходных, сообщили РИА Новости в компании.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам ранее в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

"Решение о работе салонов связи будет принято до конца рабочей недели", — сказали в пресс-службе "Ростелекома".

Там отметили, что подавляющее большинство вопросов с компанией можно решить дистанционно — в режиме онлайн, включая заявки на подключение услуг. "Монтажник придёт с договором и средствами индивидуальной защиты", — уточнили в компании.

Там также добавили, что в салонах связи уже две недели принимаются все необходимые меры по дезинфекции.