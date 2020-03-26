МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота коррекционно снижается в четверг утром, отступая от двухнедельного максимума, достигнутого в среду, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.09 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,73%, или на 12,2 доллара — до 1621,1 доллара за тройскую унцию, майского фьючерса на серебро — на 2,21%, до 14,545 доллара за унцию.

В ходе торгов среды стоимость золота доходила до отметки 1692,55 доллара за унцию, что стало максимальным показателем с 9 марта. Золото, традиционно считающееся безопасным активом во времена экономической неопределенности, привлекает инвесторов на фоне пандемии коронавируса и риска мировой рецессии.

Однако инвесторы также обратили внимание на новый пакет мер США по поддержке экономики. Сенат США в среду принял законопроект о выделении на эти цели 2 триллионов долларов. Пакет включает 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, отдельные меры по налоговым каникулам для малого бизнеса, 250 миллиардов на расширенное страхование безработицы, 46 миллиардов на непосредственную борьбу с вирусом. Еще 500 миллиардов долларов пойдут на формирование стабилизационного фонда поддержки предприятий, штатов и городов, которые наиболее пострадают от коронавируса.

"Первоначально стимулы США оказали положительное влияние, но есть сомнения, как долго это влияние продлится в условиях быстро распространяющейся пандемии коронавируса", — цитирует агентство Рейтер аналитика брокерской компании OANDA Крэга Эрлама (Craig Erlam).