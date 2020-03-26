 

МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 26 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль) 1,6% -0,2%
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (февраль) 1,2% 1,1%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 0,9% 0,2%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (февраль) 0,8% 0,8%
10:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (апрель) 9,8 7,1
12:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/

 

 

 

 
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (март) 2 3
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (март) 0

 

 
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (март) 7 9
15:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (март) 645 млрд ф.ст. 435 млрд ф.ст.
15:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (март) 0,1% 0,25%
15:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)

 

 

 

 
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (4кв2019) 2,1% 2,1%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2019) 1,3% 1,3%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (февраль) -65,9 млрд долл

 

 
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 281 тыс 1000 тыс
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (февраль) 0,3%

 

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 20.03) 581 млрд долл (на 13.03)

 

 

 

 

 RUB En+ Group — СД (годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ) для гендиректора на 2020)

 

 

 

 

 

 

 RUB ГАЗПРОМ — СД (вопрос о маркетинговой стратегии ПАО на зарубежных рынках сбыта)

 

 

 

 

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — СД (вопрос о признании независимыми 2-х членов СД)

 

 

 

 

 

 

 RUB Русгидро — СД (перечень инвестпроектов ПАО для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2020-2021)

 

 

 

 

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — СД (бюджет группы на 2020)

 

 

 

 

 

 

 RUB ТрансКонтейнер — ВОСА (реестр закрыт 28.01.2020, заочное голосование, перевыборы СД)

 

 

 

 

 

 

 