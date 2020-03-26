МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг снижением после роста на предыдущей торговой сессии, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 2,3%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,60% — до 2764,91 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,8%, до 1701,15 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,36%, до 23207 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,09% — до 1686,24 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 4,51%, до 18664,6 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 2,3%, до 5113,3 пункта.

В среду индексы закрылись ростом на 2-8%.

На настроения инвесторов в четверг влияет увеличение случаев заражения короновирусом в Китае, где за сутки выявили 67 новых ввозных случаев заражения, умерли 6 человек, а также продолжение выявления случаев заражения COVID-19 по всему миру.

"Было предпринято уже много мер", — сказал агентству Рейтер управляющий Tribeca Investment Partners Джун Бей Лю (Jun Bei Liu) и добавил, что "на самом деле мы не можем и предположить реальных последствий".