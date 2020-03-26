МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Московская биржа во время общероссийских нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля будет выполнять только самые необходимые функции по организации торгов, клиринга и расчетов, говорится в сообщении торговой площадки.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

"В целях обеспечения непрерывности работы финансового рынка и его участников Московская биржа в период общероссийских нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года будет осуществлять только самые необходимые функции по организации торгов, клиринга и расчетов", — указано в сообщении.

Отмечается, что в течение нерабочей недели Мосбиржа будет решать только задачи по поддержке непрерывности торгов, клиринга и расчетов. При этом все остальные службы биржи работать не будут.

"В том числе не будет осуществляться прием/выдача корреспонденции, не будут производиться регистрация/допуск к торгам новых выпусков ценных бумаг, допуск новых участников к торгам и клирингу, заключение новых договоров (в том числе по маркетмейкерским программам), публикация маркетинговых данных", — добавляет биржа.