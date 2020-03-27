МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.

Согласно данным агентства, кредитный рейтинг эмитента по обязательствам в местной валюте — ВВВ/А-2, по обязательствам в иностранной валюте — ВВВ-/A-3.

По мнению агентства, сильный баланс активов и пассивов, а также жесткая налоговая политика помогут российской экономике смягчить удар от обрушившихся цен на нефть.