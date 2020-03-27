МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы после открытия в пятницу снижаются в среднем на 2-4% после роста в предыдущей торговый день, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.18 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 3,51%, до 5611,5 пункта. Французский CAC 40 — на 2,15%, до 4446,02 пункта, немецкий индекс DAX — на 2,18%, до 9782,5 пункта.

Фондовые рынки по-прежнему остаются сильно волатильными. В предыдущий торговый день рост индексов поддерживался мерами центробанка Великобритании, который на очередном заседании сохранил ключевую ставку на уровне 0,1%. Оптимизм рынков не смогли поддержать даже обещания лидеров стран "большой двадцатки" вложить более 5 триллионов долларов в глобальную экономику.

Продолжающийся рост числа заболевших новым коронавирусом оказывает сильное давление на настроения инвесторов. Многие аналитики и эксперты уже сейчас прогнозируют мировой экономический спад. Так, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявляла, что МВФ ожидает в текущем году из-за коронавируса рецессию в мировой экономике, такую же или даже более серьезную, чем была в период финансового кризиса 2008 года.

"Хотя мы действительно считаем, что это будет, возможно, самый острый спад в истории, он также может быть самым коротким, поэтому есть основания для оптимизма во втором полугодии", — сказал агентству Блумберг экономист Morgan Stanley Дэн Скелли (Dan Skelly).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались.