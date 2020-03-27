МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает опускаться к иене на фоне новых мер поддержки экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.37 мск курс доллара к иене снижался до 108,92 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,58 иены. Курс евро рос до 1,1006 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1028 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,32%, до 99,03 пункта.

Доллар продолжает дешеветь, так как инвесторы отдают большее предпочтение приобретению активов на фондовых рынках. Такому рисковому настроению трейдеров способствуют действия центробанков и стран G20, которые призваны поддержать мировую экономику.

Накануне лидеры стран "большой двадцатки" пообещали вложить более 5 триллионов долларов в глобальную экономику для поддержки государств, чтобы смягчить социальные, экономические и финансовые последствия пандемии.

Теперь участники рынка ожидают, что палата представителей США позднее в пятницу проведет голосование за пакет финансовой помощи в размере 2 триллионов долларов. В среду законопроект был единогласно одобрен сенатом США.

"В основном рынки учитывают тот факт, что экономика сильно пострадает. Помогает то, что сенат США принял законопроекты о стимулировании экономики. Кажется, такого кошмара, как во время предыдущего кризиса, не будет", — сказал аналитик State Street Bank Казушиге Кайда (Kazushige Kaida), мнение которого приводит агентство Рейтер.