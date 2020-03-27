МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу днем не показывают единой динамики на снижении опасений за спрос на сырье и вероятности сохранения его переизбытка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.17 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,1% — до 26,05 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,09%, до 22,62 доллара за баррель.

Опасения инвесторов вокруг вероятности падения спроса ослабли на фоне мер, принимаемых странами для поддержания мировой экономики. Так, накануне страны G20 пообещали вложить более 5 триллионов долларов в глобальную экономику, а США проведет позднее в пятницу голосование за пакет финансовой помощи в размере 2 триллионов долларов.

При этом трейдеры также продолжают следить за ситуацией с переизбытком сырья, который возник после распада сделки ОПЕК+ в начале марта. Ранее в пятницу американские СМИ сообщили, что из-за резкого снижения спроса на нефть Саудовской Аравии сложно найти новых покупателей сырья. Кроме того, покупателям нефти уже не хватает мощностей для хранения, и это затрудняет новые покупки.

"Складывается впечатление, что Саудовская Аравия или расширение альянса ОПЕК+ не смогут сделать ничего значительного для роста рынка", — сказал агентству Рейтер аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). Он также добавил, что текущее падение спроса на нефть требует слишком больших сокращений добычи.