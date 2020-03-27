МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Московская биржа 22 апреля будет проводить торги на всех рынках в связи с переносом дня голосования по поправке к Конституции РФ, сообщается на сайте торговой площадки.

Ранее Мосбиржа сообщала, что в этот день торги проводиться не будут. В среду президент России Владимир Путин объявил о переносе голосования с 22 апреля в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

"В связи с переносом дня общероссийского голосования с 22 апреля 2020 года на более поздний срок торги и расчеты на всех рынках Московской биржи 22 апреля 2020 года будут проводиться в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что новая дата общероссийского голосования по поправкам в конституцию будет определена после нормализации эпидемиологической ситуации.