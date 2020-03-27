МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Три крупнейших в мире швейцарских аффинажных предприятия — Valcambi, Argor-Heraeus и PAMP — приостановили производство из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компаний.

Valcambi и PAMP пока закрылись до 29 марта, Argor-Heraeus — до 5 апреля. Три этих предприятия ежегодно перерабатывают порядка 1,5 тысяч тонн драгметалла, что составляет треть от всего мирового предложения.

"Местные власти обязали закрыть второстепенные промышленные мощности с целью остановить распространение инфекции", — поясняет агентство Рейтер.

Предприятия расположены в кантоне Тичино, который граничит с Италией, которая занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и уже опередила по количеству жертв Китай, из которого инфекция и начала разлетаться по миру этой зимой.

Согласно официальным данным, обнародованным в четверг вечером представителем национальной службы гражданской обороны Италии Агостино Миоццо, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения новым типом вируса, а число жертв составило 8165 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, всего в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались.